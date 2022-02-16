В Германии призывают конфисковать недвижимость Назарбаева в Баден-Бадене
Накануне после публикации расследования Deutsche Welle об элитной недвижимости в Баден-Бадене семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева депутат ландтага федеральной земли Баден-Вюртемберг от Социал-демократической партии (СДПГ) Германии Йонас Вебер обратился с письмом к премьер-министру этой земли Винфриду Кретчману.
"Призываю вас и ваше земельное правительство принять все возможные меры – вплоть до конфискации – чтобы Баден-Вюртемберг не стал прибежищем для автократов и их имущества. По моему мнению, это, кроме всего, и наш долг перед демократическими силами у них на родине", - написал Йонас Вебер. Текст этого письма есть в распоряжении Deutsche Welle.
По информации DW, обращение Вебера согласовано с коллегами по фракции СДПГ, которая является оппозиционной к земельному правительству в составе "зеленых" и христианских демократов.
В расследовании Deutsche Welle говорится, что зять и средняя дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Динара и Тимур Кулибаевы, а также связанные с ними фирмы вложили более ста миллионов евро в элитную недвижимость в Баден-Бадене и в окрестностях этого курортного города в земле Баден-Вюртемберг на юге Германии. Инвестиции осуществлялись на протяжении 10 лет, преимущественно в период пребывания Нурсултана Назарбаева на посту президента Казахстана.
Политик считает, что правительство Баден-Вюртемберга, как он выразился, "не может сидеть сложа руки". "Бездействие в ситуации с семьей Назарбаева не должно стать приглашением другим автократам, эта ситуация требует от нас решительных действий", - говорится в обращении депутата ландтага к земельному правительству.
Вопрос о возможной конфискации недвижимости семьи Назарбаева особенно актуален, по мнению немецкого политика, относительно исторического замка-отеля Бюлерхёе неподалеку от Баден-Бадена. Этот отель – памятник национального значения, в свое время был любимым местом отдыха канцлера Конрада Аденауэра. Земельное законодательство Баден-Вюртемберга предусматривает возможность конфискации памятников архитектуры, если им угрожает разрушение из-за бездействия собственников. Хозяева отеля Тимур Кулибаев и его жена, дочь Назарбаева Динара, не вкладывают деньги в модернизацию объекта, несмотря на то, что на его покупку было потрачено более 20 миллионов евро. Знаковый для региона туристический объект закрыт уже более 10 лет.