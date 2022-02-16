В Германии призывают конфисковать недвижимость Назарбаева в Баден-Бадене

Накануне после публикации расследования Deutsche Welle об элитной недвижимости в Баден-Бадене семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева депутат ландтага федеральной земли Баден-Вюртемберг от Социал-демократической партии (СДПГ) Германии Йонас Вебер обратился с письмом к премьер-министру этой земли Винфриду Кретчману.

"Призываю вас и ваше земельное правительство принять все возможные меры – вплоть до конфискации – чтобы Баден-Вюртемберг не стал прибежищем для автократов и их имущества. По моему мнению, это, кроме всего, и наш долг перед демократическими силами у них на родине", - написал Йонас Вебер. Текст этого письма есть в распоряжении Deutsche Welle.

По информации DW, обращение Вебера согласовано с коллегами по фракции СДПГ, которая является оппозиционной к земельному правительству в составе "зеленых" и христианских демократов.

В расследовании Deutsche Welle говорится, что зять и средняя дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Динара и Тимур Кулибаевы, а также связанные с ними фирмы вложили более ста миллионов евро в элитную недвижимость в Баден-Бадене и в окрестностях этого курортного города в земле Баден-Вюртемберг на юге Германии. Инвестиции осуществлялись на протяжении 10 лет, преимущественно в период пребывания Нурсултана Назарбаева на посту президента Казахстана.