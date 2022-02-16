Пропавший, а затем найденный курсант будет отчислен из высшей военной школы

Курсант высшей военной школы имени Гейдара Алиева Вусал Гусейнли, который пропал без вести некоторое время назад, а затем был найден, будет исключен из военной школы, передает Report.

Отмечается, что в ходе беседы с курсантом было установлено, что причиной его исчезновения были личная недисциплинированность, безответственность и проблемы, возникшие на семейно-бытовой почве.

За невозвращение в учебное заведение в установленное время без уважительных причин курсант В.Гусейнли будет исключен из военной школы после полного расследования обстоятельств инцидента.