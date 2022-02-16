Совершившие военные преступления в Гарадаглы объявлены в международный розыск

Совершившие военные преступления в Гарадаглы 12 человек объявлены в международный розыск, заявил старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов.

По его словам, создана следственно-оперативная группа для расследования преступлений против мира и человечности, а также военных и других преступлений, совершенных против местного азербайджанского населения вооруженными формированиями армянского сепаратистского режима и вооруженными силами Армении, незаконно действовавшими на территории Азербайджана.

«В связи с Гарадаглинским эпизодом уголовного дела 12 лиц объявлены в международный розыск в качестве обвиняемых по нескольким статьям Уголовного кодекса», - заявил Зейналов.