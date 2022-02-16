Токаев рассказал об ограничении власти Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал вопрос об отмене пожизненного председательствования Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, передает Zakon.kz.

По его словам, раньше такие законы принимались, но сейчас они уже не нужны.

«Об этом надо говорить прямо. Я считаю, что не нужно принимать такие законы в будущем. В прошлом были недостатки, но это наша история. Долг каждого из нас – учиться у истории. Наша цель – думать о будущем нашей страны, заботиться о подрастающем поколении», - заявил Токаев.