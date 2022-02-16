Великобритания, Украина и Польша создают новый альянс

«Великобритания, Украина и Польша, начинающие новый трехсторонний формат, договорились работать вместе над продвижением своего сотрудничества и обозначили, в каких сферах это будет происходить». Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Украины, Британии и Польши, принятом в Киеве, сообщает «Европейская правда».

В заявлении отмечается, что три государства имеют глубокие исторические связи, основанные на общих ценностях, общей преданности миру и безопасности и общей истории противостояния агрессорам, угрожающим свободе в Европе.

«Мы повторяем, что каждое европейское государство свободно выбирать или изменять свои меры безопасности, включая договоры о союзе, и что ни одно государство не может рассматривать какую-либо часть Европы как сферу своего влияния», - подчеркнули министры.