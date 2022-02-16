Блинкен выступил в ООН и вновь заговорил о скором «вторжении России в Украину»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ООН о готовности России начать вторжение в ближайшие дни.

По его словам, если вторжение не произойдет, то США воспримут это с облегчением, а также он предложил главе МИД России Сергею Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе.

«Российские войска готовятся начать вторжение в Украину уже в «ближайшие дни», однако если этого не произойдет, Соединенные Штаты воспримут это с облегчением», – заявил Госсекретарь Соединенных Штатов, выступая на заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что по информации Вашингтона, российские силы, в том числе наземные войска, самолеты, корабли, готовятся начать атаку против Украины в ближайшие дни и добавил, что Россия может создать предлог перед наступлением.