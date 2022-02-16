Мгер Григорян о возможностях железной дороги из Армении в Азербайджан
«Возможности для строительства в Армении железной дороги до Азербайджана очевидны». Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, передает «Армения сегодня».
По его словам, поскольку речь идет о крупных инвестициях, очень важно задокументировать достигнутые договоренности. Он подчеркнул, что по всем достигнутым договоренностям были официальные публикации.
«В частности, в ходе встречи в Брюсселе лидеров Армении и Азербайджана было заявлено о подходах сторон к данному вопросу, направленных на разблокирование транспортных и экономических коммуникаций по максимально большему количеству направлений», - заявил Григорян, добавив, что конечной целью Армении является наличие такого сценария разблокирования, который обеспечит стабильность региона, а инфраструктуры будут иметь региональный характер.
«Чем больше будет направлений, тем меньше будет затрат и более эффективно начнут функционировать инфраструктуры республики. На уровне рабочей группы, которую возглавляют вице-премьеры Армении, России и Азербайджана, уже состоялись 9 встреч. Действуют две подгруппы экспертов, обсуждения идут по весьма конкретным вопросам, в том числе по таможенному и пограничному контролю. При этом каждое государство будет осуществлять строительство дорог на своей территории за свой счет», - заключил вице-премьер Армении.