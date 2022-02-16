Мгер Григорян о возможностях железной дороги из Армении в Азербайджан

«Возможности для строительства в Армении железной дороги до Азербайджана очевидны». Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, передает «Армения сегодня».

По его словам, поскольку речь идет о крупных инвестициях, очень важно задокументировать достигнутые договоренности. Он подчеркнул, что по всем достигнутым договоренностям были официальные публикации.

«В частности, в ходе встречи в Брюсселе лидеров Армении и Азербайджана было заявлено о подходах сторон к данному вопросу, направленных на разблокирование транспортных и экономических коммуникаций по максимально большему количеству направлений», - заявил Григорян, добавив, что конечной целью Армении является наличие такого сценария разблокирования, который обеспечит стабильность региона, а инфраструктуры будут иметь региональный характер.