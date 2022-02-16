Леонид Швец, автор haqqin.az 22:21

После многочисленных заверений об отсутствии агрессивных намерений и кампании насмешек над якобы заранее объявленной датой вторжения в Украину Россия опять качнула ситуацию в другую сторону. 17 февраля не было зафиксировано отвода российских войск от украинской границы. Более того, собранная здесь группировка выросла на еще семь тысяч человек, отдельные ее подразделения больше приблизились к рубежам Украины. В 6,5 километра от границы, на территории Беларуси, был обнаружен смонтированный понтонный мост для прохода техники.

На территории «народных республик» Донбасса наблюдатели ОБСЕ заметили выход тяжелой техники и артиллерии с мест их постоянной дислокации: они насчитали 82 танка, 38 артиллерийских орудий, 10 самоходных гаубиц. С утра по всей линии фронта шли массированные обстрелы, масштабы и интенсивность такого уровня, по свидетельству экспертов, в последний раз были в 2019 году. В одном из населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения снаряд влетел в здание детского сада. Никто не пострадал лишь по той причине, что дети находились на прогулке. В другом населенном пункте снаряд лег в школьном дворе. Школа находится в двенадцати с лишним километрах от линии фронта.

Похоже на то, что Россия и боевики Донбасса ищут предлог для масштабного ответа и провоцируют ответный огонь, чтобы обвинить украинскую сторону. Президент США Джо Байден еще раз заявил о том, что вторжение с высокой вероятностью может случиться в ближайшие несколько дней, и предлогом для него может послужить специально устроенная провокация. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выразил свою озабоченность тем, что есть все признаки, что Россия ищет повод для вторжения. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес того же мнения. На дипломатическом фронте Москва также предприняла обостряющие шаги. Из России был выслан заместитель посла США Бартл Горман, второе лицо в американском посольстве. Причины объяснены не были.