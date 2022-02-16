Кремль поднимает градус эскалации главная тема
После многочисленных заверений об отсутствии агрессивных намерений и кампании насмешек над якобы заранее объявленной датой вторжения в Украину Россия опять качнула ситуацию в другую сторону.
17 февраля не было зафиксировано отвода российских войск от украинской границы. Более того, собранная здесь группировка выросла на еще семь тысяч человек, отдельные ее подразделения больше приблизились к рубежам Украины. В 6,5 километра от границы, на территории Беларуси, был обнаружен смонтированный понтонный мост для прохода техники.
На территории «народных республик» Донбасса наблюдатели ОБСЕ заметили выход тяжелой техники и артиллерии с мест их постоянной дислокации: они насчитали 82 танка, 38 артиллерийских орудий, 10 самоходных гаубиц. С утра по всей линии фронта шли массированные обстрелы, масштабы и интенсивность такого уровня, по свидетельству экспертов, в последний раз были в 2019 году. В одном из населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения снаряд влетел в здание детского сада. Никто не пострадал лишь по той причине, что дети находились на прогулке. В другом населенном пункте снаряд лег в школьном дворе. Школа находится в двенадцати с лишним километрах от линии фронта.
Похоже на то, что Россия и боевики Донбасса ищут предлог для масштабного ответа и провоцируют ответный огонь, чтобы обвинить украинскую сторону. Президент США Джо Байден еще раз заявил о том, что вторжение с высокой вероятностью может случиться в ближайшие несколько дней, и предлогом для него может послужить специально устроенная провокация. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выразил свою озабоченность тем, что есть все признаки, что Россия ищет повод для вторжения. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес того же мнения.
На дипломатическом фронте Москва также предприняла обостряющие шаги. Из России был выслан заместитель посла США Бартл Горман, второе лицо в американском посольстве. Причины объяснены не были.
Одновременно МИД РФ опубликовал письмо в ответ на американские предложения по укреплению безопасности: «В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера». При этом в письме утверждается, что «никакого "российского вторжения" в Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется», а для деэскалации требуется «прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории».
Очевидно, что российское руководство решило зайти на еще один круг поднятия ставок в игре против Запада. Поскольку уже активно работают пушки, риск того, что ситуация сорвется в масштабный конфликт с непредсказуемыми последствиями, резко возрос. Да, местом вспышки, скорее всего, в таком случае станет уже имеющаяся линия размежевания между украинскими войсками и вооруженными формированиями «ДНР» и «ЛНР», укомплектованными российскими офицерами и специалистами, а там подтянутся и кадровые части российской армии, которых, как весь мир знает «там нет». Дипломатам надо умножить усилия, чтобы этого не произошло.