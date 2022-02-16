В ООН призвали Россию и Украину к максимальной сдержанности

«Напряженность вокруг Украины сейчас выше, чем в любой другой момент с 2014 года. Нынешняя ситуация со спекуляциями и обвинениями в возможном военном конфликте является чрезвычайно опасной», - заявила заместитель генерального секретаря организации Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета безопасности ООН в четверг, 17 февраля.

По оценкам ООН, кризис вокруг Украины достиг максимальной точки со времени аннексии Крыма восемь лет назад.

Она призвала все стороны конфликта проявить максимальную сдержанность и избежать каких-либо односторонних действий, которые противоречат формулировке и духу Минских соглашений или могут поставить под угрозу их выполнение и привести к новой напряженности.

«Все проблемы могут и должны регулироваться средствами дипломатии, мы поддерживаем любые такие усилия, в том числе и через представительства генерального секретаря ООН», - заявила Дикарло.

Отметим, что ранее сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в подготовке нападения на Украину.

По его словам, российские войска готовятся начать атаку на Украину в ближайшие дни. При этом он обвинил Россию в том, что она планирует создать предлог для вторжения, использовав для этой цели фальшивую и даже настоящую атаку с применением химического оружия.