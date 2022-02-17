Эрдоган заявил о скором снижении инфляции в Турции

«Турция полна решимости сбросить с себя оковы на пути развития, не допустить высокую инфляцию и завышенные процентные ставки, бороться с манипуляцией на финансовых рынках». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

По его словам, в то время, как многие страны мира продолжают пребывать в кризисе, связанном с пандемией, Турция получает весомые дивиденды от инвестиций, которые были ранее вложены в национальную экономику и здравоохранение.

«Правительство шаг за шагом реализует программу, направленную на укрепление позиций страны. Мы не допустим, чтобы уровень роста цен превратился в преграду на пути страны. Инфляция в Турции опустится до однозначного уровня», - сказал президент.

Глава государства заверил, что социальные и экономические проблемы, с которыми столкнулись сегодня граждане Турции, будут решены. Он подчеркнул, что власти Турции полны решимости включить страну в число десяти ведущих экономик мира.