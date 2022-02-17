Британский врач назвал ранние симптомы рака

«Есть множество симптомов рака желудка, и некоторые из них проявляются на ранних стадиях, что поможет быстрее выявить болезнь». Об этом заявил британский врач Санджай Мехта, передает РИА.

Врач рассказал, что при раке желудка как правило бывают такие признаки, как затрудненное глотание, боль в верхней части живота, кислотный рефлюкс и потеря веса. Однако есть и ранние, неспецифические симптомы.

«Первые признаки рака желудка часто неопределенны, но могут включать изжогу, расстройство желудка, изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах, а также тошноту и рвоту», - объяснил Мехта.

Специалист добавил, что эти симптомы могут указывать и на другие болезни, но подчеркнул, что при появлении таких состояний следует обращаться к врачу.