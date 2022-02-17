МВД ответило на обвинения правозащитника

Сегодня, 17 февраля, правозащитник Руфат Сафаров заявил в прямом эфире, что лица в черных масках проникли в дом главы компании R Group Azerbaijan Рамиша Джафарова.

Комментируя эти обвинения, глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов назвал их безосновательными.

«Все это безосновательно. Ни одно лицо в черной маске не входило в его дом или офис. Закир Джафаров, отец водителя Рамиша Джафарова, хочет оправдать своего сына, из-за которого тысячи людей опоздали на работу.

Джафарову был предоставлен адвокат и разъяснены его права. Он задержан, ведется следствие, по результатам расследования будет дана правовая оценка», - отметил Захидов.

Напомним, что ранее сегодня на проспекте Гейдара Алиева на территории Наримановского района четыре грузовика перекрыли дороги. Водители автомобилей выразили протест против действий начальника Государственной службы автомобильного транспорта Анара Рзаева и начальника отдела Мелика Алиева.