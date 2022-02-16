Токаев рассказал, почему дал первое интервью после январских событий на русском языке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его предыдущее интервью, которое он дал телеканалу «Хабар» на русском языке, не является дискриминацией казахоязычных граждан, передает Orda.kz.

По словам президента Казахстана, интервью было, в первую очередь, направлено на то, чтобы донести до мировой общественности правду о событиях в стране, а русский язык является одним из шести языков Организации Объединенных Наций.

«Нет, никакой дискриминации или неуважения здесь нет. Многие телеканалы неоднократно обращались ко мне с просьбами дать им интервью. Но всем им я отказывал. Позже я решил сделать исключение для телеканала «Хабар». Причиной этого стало то, что в нашей стране широкое распространение получила недостоверная информация, и надо было это незамедлительно пресечь», - заявил Токаев.