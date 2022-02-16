На проходящем в эти минуты в Марселе первом матче раунда плей-офф Лиги конференций между местным «Олимпиком» и азербайджанским « Карабах ом» замечены болельщики с флагами Армении.

Они сидят у левого края атаки «Карабаха» и разворачивают флаги, когда футболисты азербайджанской команды атакуют по этому флангу. Судя по всему, таким способом армяне пытаются разозлить игроков агдамского клуба. Подопечные Гурбана Гурбанова спокойны. Лучшим ответом провокаторам будет успешная игра с французским клубом сегодня и через неделю в Баку.

Напомним, что до, во время и после игры в Марселе на стадионе и вокруг него будут применены повышенные меры безопасности во избежание провокаций со стороны представителей армянской диаспоры во Франции. В связи с этим АФФА заранее обратилась в УЕФА и Федерацию футбола Франции.

В матче идет первый тайм. Счет пока 0:0.