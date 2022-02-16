Израиль отменяет ковид-паспорта

Власти Израиля решили с 1 марта приостановить использование в стране COVID-паспортов в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, сообщает The Times of Israel.

По словам премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, волна COVID-19 в стране пошла на спад и в ближайшее время можно ожидать ослабления и других ограничений.

COVID-паспорта в Израиле выдают тем, кто привился или переболел COVID-19 либо имеет на руках свежий отрицательный результат теста на коронавирус. Они нужны для посещения закрытых помещений и крупных мероприятий.

По данным Минздрава Израиля, в стране за прошедшие сутки выявили более 21 тыс. зараженных коронавирусом. Для сравнения: в январе показатель превышал 80 тыс. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали более 3,4 млн случаев заражения, умерли свыше 9,6 тыс. человек.