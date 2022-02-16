Зеленский хочет для Украины такие же гарантии безопасности, как у стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО, так как процесс вступления в альянс затягивается.

«НАТО – единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей», - заявил украинский лидер.

По его словам, для Украины на этом пути большое расстояние – годы и месяцы.

«Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО», - добавил украинский президент.