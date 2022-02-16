Появились новые подробности по делу азербайджанца Орхана Асадова, задержанного в сентябре прошлого года на Кипре, где, по заданию иранских спецслужб, он должен был убить некоторых израильских бизнесменов, в том числе, миллиардера Тедди Саги.

Как сообщает haqqın.az со ссылкой на кипрские источники, один из фигурантов дела признал себя виновным по двум статьям и будет давать в суде показания против Орхана Асадова.

Кипрские СМИ называют это событие победой местной прокуратуры. Признавший себя виновным 21-летний гражданин Кипра ливанского происхождения имеет медицинское образование и был арестован за связь с киллером Орханом Асадовым.