Кто отправил Орхана Асадова на убийство израильских миллиардеров? следствие ведут киприоты
Появились новые подробности по делу азербайджанца Орхана Асадова, задержанного в сентябре прошлого года на Кипре, где, по заданию иранских спецслужб, он должен был убить некоторых израильских бизнесменов, в том числе, миллиардера Тедди Саги.
Как сообщает haqqın.az со ссылкой на кипрские источники, один из фигурантов дела признал себя виновным по двум статьям и будет давать в суде показания против Орхана Асадова.
Кипрские СМИ называют это событие победой местной прокуратуры. Признавший себя виновным 21-летний гражданин Кипра ливанского происхождения имеет медицинское образование и был арестован за связь с киллером Орханом Асадовым.
Асадову были предъявлены обвинения по десяткам статей, в том числе, в терроризме. Сам он является гражданином России, жил в Москве, занимался бизнесом и водил такси.
По утверждению израильских источников, Асадов был агентом иранских спецслужб, операция по его задержанию проводилась при участии агентов Моссада.
Отмечается, что 21-летний фигурант, имя которого не публикуется, признался в сговоре с Орханом Асадовым, заявив, что знал о его планах.
Ранее сообщалось, что, помимо Асадова, были арестованы еще пять человек. Двое из них, работавшие курьерами в службе доставки еды на Кипре, имеют пакистанское происхождение.
Судебный процесс по делу проходит в закрытом режиме – таково решение кипрских правоохранительных органов, которое объясняют это соображениями национальной безопасности.
Ранее брат Асадова сказал журналистам перед заседанием суда на Кипре, что обвинения, выдвинутые против Орхана, необоснованны. По его словам, Орхан - отец пятерых детей и, к тому же, имеет инвалидность. Отправлять такого человека на ликвидацию израильского бизнесмена, охраняемого десятком телохранителей, просто неразумно.