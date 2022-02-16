Инара Рафикгызы, судебный репортер 05:30

С октября прошлого года в Бакинском Военном суде проходит судебный процесс по уголовному делу одного из подразделений главы Объединенной преступной группировки МНБ-Х-СС, оборотня в генеральских погонах Эльдара Махмудова - бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Мовлама Шихалиева и его подчиненных - замначальника следственного управления Ясина Мамедова, полковника Вюсала Алекперова и замначальника отдела криминалистики следственного управления Сахиба Алекперова. В ходе процесса был допрошен потерпевший Намиль Рзаев, отметивший в своих показаниях, что у него был депозит в Texnikabank. По словам Рзаева, когда в банке под руководством Шихалиева началось расследование, Вюсал Алекперов вызвал его в МНБ. Рзаев уточнил, что был знаком с Шихалиевым через своего двоюродного брата - сотрудника полиции.

"У меня в городе был офис, - рассказал потерпевший. - В доме неподалеку жил Мовлам Шихалиев. Периодически я его видел. Однажды мне позвонил Вюсал Алекперов, сказал, чтобы я приехал в МНБ, а когда я пришел, заявил, что арестует меня в связи с "делом Texnikabank" и потребовал миллион долларов. Тогда я сказал, что лично знаком с Мовламом Шихалиевым и хочу с ним поговорить. Шихалиев встретил меня хорошо, у нас завязалась дружеская беседа. А потом он показал мне листок с именами, сказал, что это - список Эльдара Махмудова и добавил: «Те, кто попадает в этот список, должны заплатить миллион долларов". Потрясенный Рзаев спросил, в чем его вина. Тогда Шихалиев обвинил его в махинациях с процентами и, не реагируя на возражения потерпевшего, заявил: «Твое имя в списке Эльдара Махмудова, откажешься платить - сядешь». "Я сказал, что у меня нет таких денег, - продолжал Рзаев. - Тогда Шихалиев пошел к Эльдару Махмудову, поговорил с ним и, вернувшись, сказал, что сумму «выкупа» снизили до 700 тысяч долларов".

По словам Рзаева, его отпустили, "дав время подумать". Но вскоре в его офис заявился сам Шихалиев и сказал: «Тебя оставят в покое, если заплатишь 500 тысяч долларов. Это – окончательная “цена". "Я был напуган, поскольку знал, что моих знакомых - Низами Кязимова и Гусейна Сафарова незаконно арестовали только за то, что они держали деньги в Texnikabank, - рассказал потерпевший. - Поэтому решил пойти на их условия. Продал свою квартиру в центре Баку, рядом с фуникулером и позвонил Вюсалу. Тот велел мне купить в одном из магазинов около станции метро "28 Мая" кожаную сумку, положить туда деньги, а сверху прикрыть их зеленью. Я так и сделал, после чего отнес эту сумку в МНБ. Увидев сумку, Вюсал долго смеялся, а потом объяснил, что под "зеленью" имел в виду доллары. В сумке было 300 тысяч долларов. Оставшиеся 200 тысяч я передал лично Мовламу Шихалиеву". Гособвинитель спросил потерпевшего, почему тот передавал деньги таким способом. Рзаев пояснил, что так ему велел генерал Шихалиев. "Он приказал мне отдать 300 тысяч в сумке Вюсалу Алекперову, а оставшиеся 200 тысяч – ему. При это сказал, чтобы я особо не распространялся об этом. Затем Шихалиев велел написать письмо на его имя, в котором я просил генерала Шихалиева оказать мне содействие в возврате вклада, внесенного в Texnikabank. Однако Мовлам Шихалиев обманул меня, и мои деньги никто не вернул". Позже в качестве свидетеля был допрошен родственник потерпевшего, Гусейн Мустафаев, подтвердивший показания Рзаева. "Мовлам Шихалиев и его окружение превратили Министерство национальной безопасности в министерство национального грабежа. Они угрожали Намилю и требовали от него деньги. Он был вынужден продать свой дом, чтобы выплатить требуемую сумму". Свидетель также подтвердил, что Мовлам Шихалиев обманул Рзаева, пообещав, что его депозит в банке будет возвращен.