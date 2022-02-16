А у Чарльза нынче проблемы. Не сказать, что неразрешимые, но пятно на мундир будущего правителя пятно ложится нехорошее.

В Британии продолжаются праздничные мероприятия по поводу выдающейся даты – 70-летия со дня восшествия на престол королевы Елизаветы II. Это действительно удивительное достижение: возглавив королевство в 25 лет, она и в свои 95 продолжает нести монаршие обязанности. Однако у природы есть, увы, естественные ограничения, и время, когда на троне окажется ее старший, 73 лет отроду, сын Чарльз, не за горами.

Знаменитый Скотланд Ярд приступил к расследованию обвинений благотворительного фонда принца Чарльза в оказании специфических услуг богатым спонсорам. Пока никаких допросов и тем более арестов по этому делу не было, и все стороны воздерживаются от контактов с прессой, но уже ясно, что дело будет громкое. Пока представители фонда уверяют, что принц никаким образом не замешан, но это обстоятельство еще предстоит выяснить и доказать.

Еще в сентябре прошлого года в Sunday Times вышел материал, в котором утверждалось, что Майкл Фосетт, директор фонда принца Чарльза, а до того – его личный помощник, поспособствовал тому, чтобы саудовский миллиардер Махфуз Мареи Мубарак бин Махфуз получил Орден Британской империи со званием «командор», это всего в шаге от присвоения рыцарского звания с правом носить приставку «сэр». А кроме этого, бин Махфузу было якобы обещано помочь с получением британского подданства, соответствующее письмо Фосетта оказалось в распоряжении прессы.

На каких условиях договаривались, неизвестно, доподлинно известно только, что саудовец делал очень большие пожертвования на проекты, которыми занимался фонд.

Так, Махфуз проспонсировал реновационные работы в резиденциях, которыми пользуется Чарльз, на сумму в полтора миллиона фунтов стерлингов. А за его помощь в восстановлении дворца Мэй, бывшей резиденции королевы-матери, в честь щедрого донора был назван местный лес: «лес Махфуза».

Принц Уэльский, конечно, оперативным управлением своего фонда не занимался, но это не снимает с него ответственности за то, что кто-то мог позволить проворачивать некрасивые дела от его имени. От имени без пяти минут короля Британии.