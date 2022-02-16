Икрам Нур, автор haqqin.az 06:04

Накануне министр иностранных дел Турции Чавушоглу поговорил по телефону с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. С российской стороны было заявлено, о «неприемлемости и необдуманности развития в нынешних условиях военно-технического сотрудничества с киевскими властями». Если называть вещи своими именами, а именно в этом и заключается фирменный почерк haqqin.az, то в этом заявлении Сергея Лаврова и кроется ответ на вопрос о том, примет ли Москва посреднические усилия Анкары в российско-украинском конфликте.

Россия не намерена воевать – но вошла в кураж: «Украину не тронем, если НАТО публично объявит об отказе принимать Киев в свои ряды и сохранит за Украиной внеблоковый статус» - такова категоричная позиция российского руководства и лично президента Владимира Путина. Вопрос в том, насколько это ультиматум выполним, и вообще соотносится с международными реалиями – перед Кремлем не стоит. Сначала гарантии того, что Киев не будет принят в НАТО – затем разговоры о деэскалации конфликта. При таких ставках Москва просто игнорирует предложения о посредничестве со стороны Анкары, требуя диалога на высшем уровне – пусть о гарантиях скажет Байден, не меньше. О том, что политика – это искусство возможного, на таком кураже забывается. И, как обычно бывает, «вместе с водой выплескивается и ребенок». Сегодня, 18 февраля будет отмечаться 70-тилетие вступления Турции в НАТО. И как бы неоднозначно складывались отношения Анкары с Североатлантическим альянсом за эти годы, особенно после 2010-х годов, и Анкара, и руководство Альянса всегда подчеркивали, что возникающие недопонимания не разрушают этого союза: «Милые бранятся – только тешатся», - как говорится в пословице. А потому отказываясь от предложения Турции о посредничестве, Москва делает сразу две ошибки. Во-первых, как член НАТО, Анкара имеет все полномочия для ведения таких переговоров, что подтвердил на вчерашней встрече с Хулуси Акаром генеральный секретарь альянса Йон Столтенберг.