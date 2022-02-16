«В ближайшие дни»: США ожидают соглашения с Ираном

США вслед за Ираном выразили оптимизм по поводу переговоров в Вене, направленных на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"За последнюю неделю был достигнут существенный прогресс", - заявил агентству AFP представитель Госдепартамента США. "Если Иран настроен серьезно, мы можем и должны прийти к соглашению в ближайшие дни", - добавил он, передает Дойче велле.

Любое промедление "поставит под угрозу возможность возврата к сделке", предостерегли в американском ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заметил, что Тегеран в ближайшие дни "либо спровоцирует серьезный кризис, без которого можно было бы обойтись, либо примет условия соглашения, которое уважает интересы всех сторон и, в частности, интересы Ирана".

О том, что стороны "как никогда близки к соглашению" написал в своем Twitter 16 февраля и заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, возглавляющий иранскую делегацию. При этом он заявил, что сделки не будет, "пока не будет согласовано все", призвав партнеров по переговорам "быть реалистичными" и "учесть уроки последних четырех лет".