Смертельное ДТП на трассе Алят – Астара
На трассе Алят – Астара у села Шорсулу Сальянского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
АПА передает, что микроавтобус «Мерседес Спринтер» столкнулся с КамАЗ. В результате столкновения погиб один человек, пятеро ранены.
На место происшествия прибыли спасатели Сальянской районной Службы пожарной охраны МЧС. Один из пассажиров, оказавшийся зажатым в деформированном салоне, был извлечен из автомобиля с помощью спецоборудования.