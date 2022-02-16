Токаев предложил не спешить с переходом казахского языка с кириллицы на латиницу

В Казахстане нужно провести языковую реформу, но при этом нельзя спешить с переходом на латиницу, заявил накануне в интервью телеканалу Qazaqstan президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«К этому вопросу следует подойти со всей серьезностью. Необходима тщательная экспертиза. Нельзя спешить в таких вопросах, как языковая политика, ведь это очень чувствительная тема»,— сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что дело не в реформах, а в важности сохранить казахский язык. «Иначе и быть не может, ведь в самые сложные моменты истории язык сохранился благодаря нашим мудрым предкам, благодаря нашему народу»,— приводит слова Токаева «Коммерсант».

В 2017 году экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе казахского языка с кириллицы на латиницу до 2025 года. В январе 2021 года правительство Казахстана заявило, что переход на латиницу пройдет с 2023 по 2031 год.