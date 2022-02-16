В Киеве приготовились к эвакуации всех жителей города

В Киеве эвакуируют практически все население в случае вторжения России в Украину и начала боевых действий в столице. Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности администрации Киева Роман Ткачук.

«В случае боевых действий будет проведена эвакуация», — сказал он, уточнив при этом, что «в городе останутся только работники критической инфраструктуры и военные». Вместе с ними в Киеве смогут остаться те граждане, которые откажутся от эвакуации.

По словам Ткачука, в случае начала военных действий метрополитен будет работать в общей сложности около шести часов (три часа утром и три — вечером), в другое время он будет использоваться для укрытия.

В четверг, 17 февраля, президент США Джо Байден заявил, что есть все признаки вторжения России в Украину в «ближайшие несколько дней». Он отметил, что у него есть информация о проведении Россией вооруженной операции «под чужим флагом». Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Байдена нагнетают напряженность.