Washington Post сообщила об «уловке» России, объявившей отвод сил от Украины

Разведка США получила данные, свидетельствующие о том, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины — «уловка», призванная ввести в заблуждение Соединенные Штаты, сообщает Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников.

По словам собеседников газеты, Россия продолжает наращивать силы у границы.

Вашингтон получил «достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы ввести США в заблуждение», заявил один из источников.

Еще два собеседника газеты сообщили о дополнительных разведданных, которые говорят о якобы намерении России инсценировать химическую атаку на местных жителей и обвинить в ней Украину или США.