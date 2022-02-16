В ООН назвали главные угрозы для человечества

Специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) назвали главными угрозами для человечества лесные пожары и шумовое загрязнение.

Согласно докладу, опубликованному на сайте организации, эти явления оказывают существенное негативное влияние на природу и здоровье людей. В частности, из-за лесных пожаров деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник, а сами возгорания приводят к загрязнению воды и таянию ледников.

Шумовое загрязнение, в свою очередь, провоцирует хроническую раздражительность и сказывается на качестве сна, что приводит к заболеваниям сердца, психическим расстройствам и ухудшению слуха.