Скончался известный азербайджанский ученый-тюрколог фото
В возрасте 82 лет скончался старший научный сотрудник Института востоковедения имени З.Буньядова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор филологических наук профессор Айдын Абиев, передает Report.
А.Абиев родился 28 апреля 1936 года в селе Хиледере Лерикского района.
После окончания средней школы в Билясуваре поступил на факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет). В 1957-1962 годах учился на турецком отделении этого факультета.
А.Абиев начал свою трудовую деятельность в качестве младшего научного сотрудника в Институте народов Ближнего и Среднего Востока Академии наук Азербайджанской ССР, а в 1975 году стал старшим научным сотрудником.
В 1978-1981 годах А.Абиев работал переводчиком в турецком городе Искендерун, а в 1981-1992 годах - старшим научным сотрудником и заведующим отдела тюркской филологии Института востоковедения.
В 1992-1998 годах ученый был доцентом, а затем профессором кафедры литературы и азербайджанского языка в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.
В 2000 году стал членом союзов писателей и журналистов Азербайджана, а также Совета по защите диссертаций по литературе народов Востока НАНА.
А.Абиев впервые в Азербайджане издал учебник "История турецкой литературы" и "Словарь имен лиц тюркского происхождения".