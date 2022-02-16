После окончания средней школы в Билясуваре поступил на факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет). В 1957-1962 годах учился на турецком отделении этого факультета.

А.Абиев начал свою трудовую деятельность в качестве младшего научного сотрудника в Институте народов Ближнего и Среднего Востока Академии наук Азербайджанской ССР, а в 1975 году стал старшим научным сотрудником.

В 1978-1981 годах А.Абиев работал переводчиком в турецком городе Искендерун, а в 1981-1992 годах - старшим научным сотрудником и заведующим отдела тюркской филологии Института востоковедения.

В 1992-1998 годах ученый был доцентом, а затем профессором кафедры литературы и азербайджанского языка в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

В 2000 году стал членом союзов писателей и журналистов Азербайджана, а также Совета по защите диссертаций по литературе народов Востока НАНА.

А.Абиев впервые в Азербайджане издал учебник "История турецкой литературы" и "Словарь имен лиц тюркского происхождения".