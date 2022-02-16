Токаев: Путин заверил, что у России нет территориальных споров с Казахстаном

Президент России Владимир Путин заверил Касым-Жомарта Токаева в том, что между странами никогда не было разногласий по поводу территориальных границ, рассказал накануне президент Казахстана во время интервью телеканалу Qazaqstan.

По словам Токаева, высказывания ряда российских политиков о претензиях на Северный Казахстан являются их личным мнением и не разделяются в Кремле.