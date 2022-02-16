Токаев: Путин заверил, что у России нет территориальных споров с Казахстаном
Президент России Владимир Путин заверил Касым-Жомарта Токаева в том, что между странами никогда не было разногласий по поводу территориальных границ, рассказал накануне президент Казахстана во время интервью телеканалу Qazaqstan.
По словам Токаева, высказывания ряда российских политиков о претензиях на Северный Казахстан являются их личным мнением и не разделяются в Кремле.
«Владимир Путин лично заверил меня в том, что территориальный вопрос никогда не будет подниматься. Поэтому нет причин для беспокойства»,— сказал Токаев, добавив, что границы России и Казахстана зафиксированы, передает «Коммерсант».
«Президент России продемонстрировал твердую приверженность этим принципам», — подчеркнул президент Казахстана.
Также Токаев заявил о необходимости развития сотрудничества между странами: «Россия — это Богом нам данный сосед, с которым мы живем бок о бок на протяжении веков. Это предписано казахам судьбой, и мы не может это изменить. Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи».