В московском метро двое мигрантов из Таджикистана напали на сотрудников полиции. Одному из нападавших удалось убежать, но позже его задержали. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Двое мужчин напали на полицейских на станции «Тульская» после того, как их попросили показать документы — парни начали сильно нервничать, отказываться и в итоге один из них, Саидакрам Хамроев, бросился на сотрудников с кулаками. Второй — Умар Расулжонзода — в этот момент прыгнул на одного из полицейских и ударил его ногой, а потом выбежал на улицу.

Позже в этот день его задержали. На двух таджикистанцев возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников власти.