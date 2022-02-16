Прокуратура об убийстве двух человек в Баку
Прокуратура распространила информацию в связи с убийством двух человек в Баку.
Согласно сообщению прокуратуры Наримановского района, около 01:00 18 февраля поступила информация о смерти от ножевых ранений Шахина Байрамова (1990 г.р.) и Фарида Алирзаева (1992 г.р.).
Сотрудники прокуратуры и полиции с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия. Расследованием было установлено, что Шахин Байрамов и Фарид Алирзаев скончались от колото-резаных ран, полученных во время конфликта между ними с одной стороны и Нурани Мамедовым и другими лицами с другой.
В прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.7 (убийство двух и более лиц) и 221.3 (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) УК Азербайджана. Нурани Мамедов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.