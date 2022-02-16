По словам источника, по данным украинской военной разведки, боевые планы представлены российским войскам на уровне полков, батальонов и даже отделений, сосредоточенных на границе. А это новая тревожная информация в пользу того, что нападение произойдет в ближайшие сутки.

Российские войсковые соединения и части, сосредоточенные у границ Украины, уже получили свои боевые задачи. Информацию об этом командированный в Киев сотрудник haqqin.az получил от источников, близких к Минобороны Украины.

Президент США Джозеф Байден также говорит о новой возможной дате нападения России на Украину. Глава Белого дома заявил телеканалу CNN, что Россия может атаковать Украину в ближайшие несколько дней.

«Уровень риска очень высокий, потому что они не отвели свои войска от границы. Во-первых, они сосредоточили еще больше войск. Во-вторых, у нас есть основания говорить, что они участвуют в операциях под чужим флагом, с тем чтобы получить предлог для нападения. У нас есть все признаки того, что они готовы напасть на Украину», - заявил президент США.

Напомним, накануне ситуация на линии соприкосновения в Донбассе накалилась, сепаратисты обвинили Киев в нарушении режима прекращения огня и нанесении артиллерийских ударов. С аналогичным заявлением выступил и Кремль. Вероятно, такая напряженность в Донбассе, скорее всего, будет использована как предлог для нападения на Украину.