Порошенко пока не решил, будет ли баллотироваться на пост президента Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко пока не принял решение, будет ли он вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом он заявил в интервью польской радиостанции RMF.

"Я буду принимать участие в выборах, но не на пост президента. Если говорить про пост президента - еще посмотрим. Я хочу поделиться своей мечтой со слушателями радио. Это сенсация. Моя мечта - выиграть выборы в Европейский парламент и стать депутатом Европарламента от Украины", - сказал Порошенко.