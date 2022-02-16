В Азербайджане глава иностранной компании похитил почти 9 млн манатов
В Азербайджане арестован руководитель коммерческой компании, являющийся иностранным гражданином.
Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, бывший директор представительства транснациональной корпорации THALES İNTERNATİONAL WESTERN COUNTRİES B.V. в Азербайджанской Республике Шахан Мехмет Мехметали оглу в 2014-2021 годах путем злоупотребления служебными полномочиями присвоил выделенные для представительства из головного офиса компании для возмещения расходов по деятельности 8 млн 860 тыс. манатов, а также совершил служебный подлог, преднамеренно указав ложную информацию в официальных документах.
По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело, Шахану Мехмету Мехметали оглу предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.
Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.