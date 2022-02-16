Шушу и Агдам газифицируют
Начались проектные работы по газификации освобожденных территорий Азербайджана, сообщили журналистам в ПО «Азеригаз».
Отмечается, что в первую очередь планируется газифицировать Шушу и Агдам: «В связи с этим начались проектные работы как по строительству магистральных газопроводов, так и по созданию внутренней сети газификации. Маршруты и коридоры новых газопроводов, которые будут построены как в Шуше, так и в Агдаме, уже определены, соответствующие документы направлены в Госкомитет по градостроительству и архитектуре. В марте планируется завершить проектные работы, после чего будут выделены средства и начнется монтаж внутренней газовой сети города Шуша».