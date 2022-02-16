Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал лидера Беларуси «Пул Первого».
Переговоры Путина и Лукашенко состоятся сегодня в Москве. Стороны обсудят вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, а также актуальные проблемы европейской безопасности.
Последний раз Путин и Лукашенко встречались 29 декабря прошлого года. Тогда были подняты темы союзного государства, совместных военных учений, а также подведены итоги саммита лидеров СНГ.