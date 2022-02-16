В Баку во дворе жилого дома нашли гранату видео
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпаса во дворе жилого дома в Низаминском районе Баку.
Как сообщили в МЧС, в связи с информацией на место происшествия была немедленно направлена оперативная саперная группа Службы спасения особого риска МЧС.
Временно ограничив для граждан проход на территорию и осмотрев место происшествия, саперы установили, что обнаруженным боеприпасом является ручная граната Ф-1.
Саперы вывезли гранату с территории и обезвредили.