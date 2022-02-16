Трюдо обвиняет США в финансировании протестов в Канаде

«Коммерсант» передает, что Трюдо обсудил ситуацию во время выступления в парламенте. По словам премьера, из США поступила примерно половина от общего финансирования движения «Конвой свободы» (объединяет североамериканских и европейских дальнобойщиков).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал незаконными протесты дальнобойщиков, начавшиеся в феврале. По его мнению, протестующих поддерживают США и еще несколько стран. Канадские власти начали замораживать банковские счета участников демонстраций.

«Эти незаконные блокады активно подпитываются лицами из США и других стран мира», — утверждает Трюдо, его слова приводит РИА Новости.

Канадский премьер отметил, что выступает против того, чтобы к протестующим применяли силу, но решение должна принимать полиция. Он призвал демонстрантов «остановить эту незаконную и опасную активность».

Власти Канады уже начали замораживать банковские счета участников протестов, рассказала заместитель премьер-министра Христя Фриланд. Сколько счетов уже заморожено, она не уточнила, но подчеркнула, что применяемые меры «будут только усиливаться».

Движение «Конвой свободы» зародилось в Канаде, где местные дальнобойщики, недовольные ограничениями из-за COVID-19, стали перекрывать переезды на границе с США. На прошлой неделе они перекрыли мост Амбассадор, соединяющий Канаду и США. Через этот мост проходит более 25% объема грузовых торговых перевозок между двумя странами. Спустя сутки полиция сообщила о возобновлении движения через мост. Джастин Трюдо заявил о планах ввести в стране режим чрезвычайного положения.