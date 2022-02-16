Трамп поддержал кандидата, обвиненного в насилии

Бывший президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру в Конгресс от Республиканской партии в Техасе Моники Де Ла Круз, которую бывший муж обвинил в насилии над своей дочерью. Об этом сообщает Insider.

«Моника Де Ла Круз станет потрясающей конгрессвуман. Это лучший выбор для жителей 15-го избирательного округа Техаса! Де Ла Круз — успешная женщина из малого бизнеса, которая будет упорно бороться за развитие экономики США, безопасность границ и поддержку вооруженных сил страны», — цитирует издание Трампа.

Ранее бывший муж Де Ла Круз обвинил ее в насилии и жестоком обращении со своей дочерью, которой на тот момент было 14 лет. Он утверждал, что таким образом Де Ла Круз добивалась отдельного проживания ребенка. Сама Де Ла Круз заявила, что обвинения ложны.