Синоптики о погоде в Баку на субботу
В субботу, 19 февраля, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно. День пройдет без осадков, однако ночью и утром местами ожидается слабый туман. Юго-западный ветер сменится умеренным северо-западным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 3-6 градусов выше нуля, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 764 до 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.