Акар: «Турция продолжит прилагать необходимые усилия для снижения напряженности между Россией и Украиной»

Турция продолжит прилагать усилия для снижения напряженности между Россией и Украиной, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в Брюсселе, куда он прибыл на встречу министров обороны НАТО, его слова приводит телеканал NTV.

"Турция продолжит прилагать необходимые усилия для снижения напряженности между Россией и Украиной. Мы хотим, чтобы напряженность между этими странами была преодолена дипломатическим путем при помощи диалога", - цитирует министра ТАСС.