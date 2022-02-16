Армянский депутат об армяно-турецких отношениях: «Сколько можно жить в этом гипнозе? Наш враг – невежество»

Член фракции «Гражданский договор» Гурген Арсенян в интервью Factor представил цели, которые ставит перед собой действующая правящая элита.

Депутат отметил, что для каждой семьи период срочной службы в Армии превращался в сложное испытание. «Мы не хотим ставить свой народ перед лицом подобных испытаний. Мы хотим, чтобы у нашего народа не было отрезка жизни с подобными испытаниями. Мы – такая власть, мы пришли с этой целью. Мы также пришли с целью попытаться декодировать существующий 100-летний код армяно-турецких отношений, чтобы в будущем у нас была возможность формировать и развивать взаимные интересы в различных сферах. Взаимные интересы важны. Взаимные интересы ведут к развитию, взаимная выгода снижает риски», - сказал он.

«Сколько можно жить в этом гипнозе? Сколько можно с колыбели гипнотизировать, кодировать детей, говоря: «Знаешь, у тебя прямо сейчас есть враг». Наш враг – невежество, наш враг – лень, наши враги – высокомерие, тунеядство и системная коррупция….» - добавил Арсенян.