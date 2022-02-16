Ильхам Алиев: «Должностные лица зарились на имущество бедных людей»

«Вы должны постоянно находиться в контакте с людьми, выслушивать их проблемы от них самих и не быть равнодушными. В этом и заключаются задачи, поставленные мною перед всеми должностными лицами. Потому что каждый государственный служащий во главе с президентом является слугой народа. Я неоднократно говорил об этом в своих выступлениях и при назначении глав исполнительной власти». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая в видеоформате новых глав исполнительной власти: Низаминского района Баку - Джошгуна Джабраилова, Наримановского района - Эльгина Хабибуллаева и Кюрдамирского района Азербайджана - Эльхана Ибрагимова.

«Но, к сожалению, в некоторых случаях назначенные мной должностные лица вместо выполнения своих служебных обязанностей занимались незаконной деятельностью, коррупцией, взяточничеством. Они зарились на имущество бедных людей, присваивали зарплаты граждан, привлеченных государством к общественным работам. Эти бесчестность и безнравственность для них даром не прошли. Как известно, ряд глав исполнительной власти был привлечен к уголовной ответственности, многие уже осуждены, а по нескольким уголовным делам продолжается расследование.

Это касается не только глав исполнительной власти, но и всех чиновников. Никто не может быть выше закона. Перед законом все равны. Обязанности и ответственность, возложенные на государственного служащего, должны побуждать следовать принципам, которые я упомянул. В противном случае они будут наказаны - такие примеры уже есть. Высокая должность - это большая ответственность, а не большая привилегия. Поэтому, осознавая эту ответственность, и вы должны предпринимать свои шаги в этом направлении», - сказал глава государства.