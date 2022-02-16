Дональду Трампу и двум его детям приказано дать показания

Дональду Трампу было приказано дать показания под присягой в рамках расследования возможных мошеннических операций вместе с сыном Дональдом Трампом-младшим и дочерью Иванкой, передают американские СМИ.

Экс-президент США собирается обжаловать решение суда, которое он назвал «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории человечества».

Судья из Нью-Йорка Артур Энгорон вынес решение в пользу генерального прокурора штата Летиции Джеймс, предложившей Трампу, его сыну Дональду Трампу-младшему и дочери Иванке дать показания в течение 21 дня в ходе гражданского расследования в отношении семейной компании.

Судья Энгорон заявил, что Джеймс «имела право» выдавать повестки в суд и допрашивать семью Трампов после того, как обнаружила «многочисленные доказательства возможного финансового мошенничества».