Как уже сообщалось, сегодня распоряжениями президента Ильхама Алиева назначены новые главы исполнительной власти Наримановского, Низаминского районов Баку, а также Кюрдамирского района.

Он родился в 1977 году. С отличием окончил финансово-кредитный факультет Азербайджанского государственного экономического университета. Окончил программу менеджмента Гарвардской школы бизнеса.

Был помощником Эльдара Азизова, когда последний работал главой Исполнительной власти города Гянджа. В 2011 году, когда Эльдар Азизов был назначен главой Исполнительной власти города Сумгаит, он назначил Хабибуллаева своим помощником, а затем заместителем. А в 2018 году приказом Эльдара Азизова Эльгин Хабибуллаев был назначен руководителем нового аппарата Исполнительной власти города Баку.

Женат, двое детей.

Глава ИВ Низаминского района:

Назначенный главой Исполнительной власти Низаминского района Джошгун Джабраилов до этой должности заведовал отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Исполнительной власти города Баку, куда был назначен в сентябре 2018 года.