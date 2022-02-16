Что известно о новых главах Низаминского, Наримановского и Кюрдамирского районов досье
Как уже сообщалось, сегодня распоряжениями президента Ильхама Алиева назначены новые главы исполнительной власти Наримановского, Низаминского районов Баку, а также Кюрдамирского района.
Что известно о новоназначенных главах ИВ?
Глава ИВ Наримановского района:
Назначенный главой Исполнительной власти Наримановского района города Баку Эльгин Хабибуллаев долгое время был помощником главы Исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова.
Он родился в 1977 году. С отличием окончил финансово-кредитный факультет Азербайджанского государственного экономического университета. Окончил программу менеджмента Гарвардской школы бизнеса.
Был помощником Эльдара Азизова, когда последний работал главой Исполнительной власти города Гянджа. В 2011 году, когда Эльдар Азизов был назначен главой Исполнительной власти города Сумгаит, он назначил Хабибуллаева своим помощником, а затем заместителем. А в 2018 году приказом Эльдара Азизова Эльгин Хабибуллаев был назначен руководителем нового аппарата Исполнительной власти города Баку.
Женат, двое детей.
Глава ИВ Низаминского района:
Назначенный главой Исполнительной власти Низаминского района Джошгун Джабраилов до этой должности заведовал отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Исполнительной власти города Баку, куда был назначен в сентябре 2018 года.
Ранее Джошгун Джабраилов был заведующим отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Исполнительной власти Сабаильского района, затем занимал такую же должность в Исполнительной власти города Сумгаит.
Глава ИВ Кюрдамира:
Назначенный на должность главы ИВ Кюрдамирского района Эльхан Ибрагимов родился в городе Шемаха.
В апреле 2020 года решением главы Исполнительной власти Шемахи Таира Мамедова он был назначен заведующим отделом анализа и прогнозирования социально-экономического развития ИВ города.
Ранее Эльхан Ибрагимов занимал руководящие должности в сфере экономики и финансов в нескольких холдингах Азербайджана.
Эльхан Ибрагимов - внук известного советского государственного деятеля Халфы Ибрагимова, который работал вторым секретарем райкома компартии в Шемахе, первым секретарем райкома в Бардинском, Агдашском, Дашкесанском и Геранбойском районах.