Ким Чен Ын заставил сотни корейцев мерзнуть во время речи об отце

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заставил сотни людей мерзнуть, пока выступал с длинной речью о своем отце Ким Чен Ире, сообщает Daily Mail.

"В это же время сам Ким и его приближенные использовали спрятанные под сценой обогреватели. Некоторые репортеры, заметив большой пучок проводов, проходящих под красной ковровой дорожкой сцены, предположили, что те вели к обогревателям, которые использовались для подачи тепла элите коммунистического государства", - отмечает издание.

Отмечается, что пока Ким Чен Ын выступал с 30-минутной речью, посвященной 80-летию со дня рождения Ким Чен Ира, температура воздуха достигла 15 градусов мороза. Собравшиеся все это время стояли смирно, большинство без перчаток, шарфов и шапок.