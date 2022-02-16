Под руководством Путина в России пройдут масштабные учения

В России 19 февраля пройдут учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Учения пройдут под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Владимира Путина.

Как говорится в пресс-релизе Минобороны России, к учениям будут привлечены силы и средства воздушно-космических сил, Южного военного округа, ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

В ведомстве подчеркнули, что учения будут плановыми. Они были спланированы «для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил».