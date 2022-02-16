Певец Манаф Агаев арестован фото; видео
Певец Манаф Агаев и бизнесмен Санан Гусейнов незаконно посетили освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
В их отношении были составлены протоколы об административном правонарушении.
Протоколы направлены в суд для рассмотрения.
Сегодня суд принял решение об аресте М.Агаева и С.Гусейнова сроком на 15 суток, передает АПА.
Напомним, что Манаф Агаев разместил на своей странице в Instagram видео, снятое на принадлежащем ему автомобиле Mercedes Maybach перед аэропортом Физули. С ним, как сообщается, находился бизнесмен Санан Гусейнов. Видео вызвало возмущение в социальных сетях, после чего кадрами заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, которые привлекли нарушителей к ответственности.