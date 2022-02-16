«Лукойл» увеличил долю в азербайджанском проекте «Шахдениз»

«Лукойл» закрыл сделку по покупке у Petronas доли в 9,99% в газовом проекте «Шахдениз» за $1,45 млрд, увеличив таким образом свою долю до 19,99%, говорится в пресс-релизе российской компании.

«Лукойл» сообщает о закрытии сделки по покупке у компании Petronas 9,99%-ной доли в газовом проекте «Шахдениз». Сумма сделки составила около 1,45 миллиарда долларов. В результате сделки «Лукойл» увеличил свою долю в проекте с 10% до 19,99%», — отмечается в сообщении.