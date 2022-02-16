В ЛДПР рассказали о состоянии здоровья Жириновского

«Госпитализированный лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку, однако ему требуется наблюдение». Об этом заявил замглавы думской фракции ЛДПР и член ее президиума Ярослав Нилов, передают «Известия».

Он отметил, что партия выражает благодарность всем врачам и гражданам, которые шлют теплые слова на его имя.

Напомним, что ранее, 14 февраля, Telegram-канал «112» сообщил, что у Жириновского начались воспалительные процессы в головном мозге. Однако Нилов назвал это заявление слухами и домыслами. В тот же день во фракции ЛДПР рассказали, что Жириновский идет на поправку. В партии также уточнили, что политик передает поручения коллегам и аппарату.