Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за россиянина

Актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли, обвинив ее в тайной продаже совместного винодельческого хозяйства российскому предпринимателю, передает издание TMZ со ссылкой на судебные документы.

В июле прошлого года Джоли подала судебный иск с просьбой отменить временный запрет на продажу совместных с Питтом активов.

По данным издания, Питт разрешил Джоли продать свою долю при условии, что он лично одобрит кандидатуру покупателя. Однако уже через месяц Питт, по его словам, был шокирован, узнав, что Джоли не получила его согласия на сделку и умышленно скрывала от него ее детали. Актер жалуется, что новый компаньон внес хаос в управление винодельней. Половина винодельческого хозяйства была приобретена филиалом компании-производителя спиртных напитков Stoli Group, которая находится под контролем российского бизнесмена Юрия Шефлера.

Отмечается, что актер просит суд аннулировать сделку. Он также намерен получить компенсацию за понесенный ущерб.